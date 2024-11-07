Как и когда Трамп может завершить войну в Украине: самые вероятные сценарии

Украина затаила дыхание. Ни слова о нашем государстве после подсчета голосов, но громкие заявления в предвыборной гонке о завершении войны в Украине. Как Трамп собирается останавливать Путина? Какими могут быть условия? Согласится ли Украина?

О самых вероятных сценариях читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Избирательная гонка: что обещал Трамп Зеленскому

В ходе избирательной гонки Дональд Трамп обещал Владимиру Зеленскому, что будет поддерживать Украину в случае своей победы. Зеленский отметил, что Трамп четко выразил свое стремление поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. И вот этот день наступил. Историческая и убедительная помощь, с такими словами Зеленский под вечер 6 ноября поздравил Трампа с победой на выборах.

Трамп хочет положить конец войнам

А сам Трамп во время речи перед сторонникам заявил, что хочет покончить с войнами в мире, и вспомнил, что при его прошлой каденции США не участвовали в новых конфликтах.

За этой гонкой наблюдал весь мир, впрочем, для Украины это не просто выборы американского президента, а вопрос будущего. После подведения итогов Трамп ни слова не произнес об Украине, в противоположность тому, что в своей предвыборной кампании постоянно говорил, что война остановится. Чего стоят заявления Трампа, что ему достаточно для этого 24 часов и нескольких телефонных звонков. И хотя он говорил, что это будет сразу после выборов, вероятно, раскатывать губу, что уже в ближайшие дни или недели закончится война не стоит. К слову, инаугурация новоизбранного 47 президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Ну и не забываем, что в Украину до сих пор поступила не вся помощь, которую обещал еще Байден, а вот насколько изменится политика Трампа и так ли он будет поддерживать наше государство – покажет только время. Как именно может измениться и изменится ли кардинально военная помощь Украине, как победа Трампа на выборах повлияет на ситуацию на поле боя – пояснил политолог Владимир Фесенко.

"С высокой вероятностью администрация Байдена попытается в пределах своих полномочий предоставить военную помощь Украине, за которую было ранее проголосовано. Пока президентом остается Байден, то в пределах своих полномочий и часть военной помощи, которую он своими решениями может предоставить Украине – она будет предоставляться. Поэтому Зеленский и говорил, что мы можем получить большие пакеты помощи. Возможно, они будут чаще поступать. есть в бюджете, за который было проголосовано в апреле"

Денег больше не будет?

Да, это тот самый пакет, который ранее блокировали республиканцы. Но теперь возникает новый вопрос, в декабре Конгресс будет решать вопрос бюджета на следующий год, давать деньги или оружие просто так – вряд ли будут, а вот в кредит – да. Об этом говорит и Фесенко, отмечая, что вопрос на следующий год еще, к сожалению, не решен.

"Конгресс будет решать в декабре вопрос о бюджете на следующий год, в частности вопрос об Украине. Ситуация будет выглядеть так: военную помощь нам могут сохранить, но республиканцы – за изменение формата. Чтобы это была помощь в кредит, лендлиз. За лендлиз было проголосовано в 2022 году .. Мы получали военную помощь бесплатно. Такое мнение высказывал и Трамп о условиях на кредит.. Трамп считает, что Украина и так получает много денег".

Когда будут переговоры?

Политолог также ответил на вопрос о том, какими же могут быть шаги Трампа по отношению к Украине. Вероятнее всего – вопрос переговоров начнет подниматься активнее, но не прямо сейчас. А еще он пообщается и с Путиным, и с Зеленским. Кроме того, Фесенко назвал, где и когда может подняться вопрос переговоров.

"Точно инициирование переговоров, но чуть позже. Я думаю, что он сейчас дождется официального провозглашения своей победы, поздравлений от соперника. Но после того, как отпразднуют это, я думаю, что будут звонки и Зеленскому, и Путину. А дальше важный момент. Кого он назначит как модератора переговоров? И еще один интересный момент может быть поднят на саммите Большой двадцатки.

Трамп хочет стать лауреатом Нобелевской премии мира

Кстати, говорят, что Трамп хочет стать лауреатом Нобелевской премии мира, потому что Обама же стал, вот и он имеет, для него, говорят эксперты, это вопрос принципа, он хочет стать мощным миротворцем. А теперь возвращаемся к звонку путину, ведь интересно увидеть, как Трамп таки хочет завершить войну в Украине. Предсказать, как отреагирует действительно кремлевский диктатор – пока точно не берется никто. Но версии разные. Кто-то считает, что Путин не пойдет на переговоры и таких публикаций достаточно много, мол, он будет ставить ультиматумы, потому что сейчас у него военное преимущество. Политолог Владимир Фесенко озвучил и свое мнение на этот счет.

"Моя версия: Путин может согласиться на переговоры, потому что они отвечают его интересам. Он хочет начать переговорную игру, но он продолжит наступление, он не прекратит военные действия. Он будет давить на переговоры военным путем. Главная интрига будет не в том, согласится Путин На переговоры или нет. Вероятнее всего, Он будет выдвигать ультиматумы по отношению к Украине. у нас называют заморозкой. Возможно, как уступка России – и все. А Путин потребует значительно больше.

А еще, как отмечает политолог, главная интрига – если Путин откажется от прекращения войны на условиях Трампа.

"Как будет реагировать Трамп? Ему советуют некоторые люди из круга республиканцев, во-первых, увеличить помощь Украине, во вторых, если не согласится Путин, то сначала предупредить о жестких действиях в отношении России. Одно из таких действий, озвученных – обвалить рынок нефти, снизить цену на нее. Давить на Путина из-за его болевой точки, поскольку больше денег на войну он берет от продажи нефти".

Как Трамп будет останавливать Путина

Напомню, что ранее в одном из интервью еще во время избирательной гонки Трамп отмечал, что в Америке больше жидкого золота, нефти и газа, и они будут увеличивать добычу и бурить больше скважин, таким образом может произойти обвал цен, а значит, у Путина, мол, не будет возможности финансировать войну

Теперь есть определенность

Резюмируя, политолог высказался о возможном влиянии американских выборов на войну в Украине и отметил, что сейчас все же стало больше определенности. То, что начнутся какие-то переговоры – это вероятно. По его мнению, это определенная определенность, потому что нынешняя ситуация не определена. Война на истощение точно действует против наших интересов. В чем может быть условный позитив, хотя это не гарантировано – ускорение развития событий. Есть определенная надежда, но гарантий нет, в то же время уверен, что определенности о переговорах станет больше, а в этом есть и положительная составляющая. А вот как скоро Трамп покажет американцам и миру, что он выполняет свои обещания не словами, а делом – в эфире телеканала Рада объяснял и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Западные СМИ о вариантах окончания войны в Украине

В то же время, какими могут быть переговоры и условия на них – обсуждают и все западные СМИ. Например, зе вол стрит джорнал опубликовал статью, в которой, ссылаясь на источники, заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО по меньшей мере на 20 лет. Кроме того, там пишут, что план предусматривает, что после замораживания военных действий на протяжении всей линии фронта будет объявлена демилитаризованная зона и неизвестно, кто будет обеспечивать ее безопасность. Один из собеседников издания исключил, что для этого будут задействованы американские войска или контингент ООН. Здесь без комментариев. Кроме того, писаный источниками план прекращения войны похож на то, как в сентябре разрешение конфликта представлял будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Трамп предложит соглашение, согласно которому Россия сохранит за собой украинские территории, вдоль нынешней линии фронта создадут демилитаризованную зону, а украинские войска усилят на случай повторного конфликта с Россией. Москва в свою очередь получит гарантии НЕ вступления Украины в военные альянсы, в том числе в НАТО.

Путин не согласится?

Однако, на самом деле, строгая правда в том, что Путин не заинтересован ни в каких переговорах ни со США, ни, тем более, с Украиной. К тому же недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров повторил, что НАТО должно "забраться" на границы 1997 года. Москва уже выдвигала это требование в декабре 2021 года, ставя под сомнение по меньшей мере четыре волны расширения НАТО на Восток, желая вернуться к временам Холодной войны. Конечно, этого не будет. Но в то же время и нет гарантии, что будет такое воплощение "мирного плана Трампа" по заморожению войны России против Украины, который, напомню, еще в сентябре озвучил его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, мол, Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, не вступающей в НАТО. "Демаркационная линия", мяк ее называет Джей Ди Вэнс, должна приобрести вид демилитаризованной зоны, где будет очень много фортификаций, что уже противоречит определению демилитаризованной зоны, чтобы Россия не вторглась снова. Ведь во-первых, в этом не заинтересован Путин. И для него, вопреки распространенному видению, президентство Трампа – это как кость в горле. Его зацикленность на противодействии Китаю и Ирану может сыграть ключевую роль в поддержке этих стран России в войне против Украины.

В то же время, Трамп действительно может изъявить желание позвонить или даже встретиться с Путиным. Однако здесь следует помнить еще один важный момент: в феврале 2026 года истекает срок действия соглашения START по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Поэтому, как бы то ни было, на Администрацию Трампа будет оказываться безумное давление. И, вряд ли Трамп сможет где-нибудь пойти на уступки Москве. В то же время собеседники издания зе вол стрит джорнал подчеркнули, что Трамп пока не одобрил конкретный план прекращения войны в Украине. Бывший помощник республиканца по нацбезопасности отметил, что Трамп примет решение лично и в последний момент. Но вот остается вопрос – если будут подобные ультиматумы или предложения, что тогда будет делать Украина?

Напомним, что Трамп очень громко заявлял, что может закончить войну в течение 24 часов. Но в ночь на 7 ноября Украина снова вздрогнула от взрывов – люди снова не спали из-за налета российских дронов.

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