С сумкой от известного украинского бренда: стильная Кэти Холмс под прицелом папарацци

Актриса продемонстрировала новый образ с вместительный аксессуаром.
Самая стильная жительница Нью-Йорка, которая не боится попасть под прицел фотографов, это без сомнения актриса Кэти Холмс. Она часто гуляет по городу в простых и повседневных нарядах, которые стоят внимания.
В очередной раз она продемонстрировала свой вкус, когды пошла на небольшой шопинг. Кэти заметили с пакетами в руках, а также сумкой белого цвета от известного украинского бренда Bevza, основанного дизайнером Светланой Бевзой. Это кожаная сумка с регулируемым ремешком и золотым лаконичным украшением в виде колоска пшеницы.
Одета Кэти была в теплый синий свитер и свободные клетчатые штаны коричнево-оранжевого цвета. Образ она дополнила обувью черного цвета и очками-авиаторами.
С этой сумкой актриса появлялась на публике уже несколько раз и, похоже, что это ее любимый аксессуар. Обычно Кэти стилизует сумку с простой обувью, свитерами или джинсами.
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