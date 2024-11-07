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С сумкой от известного украинского бренда: стильная Кэти Холмс под прицелом папарацци

С сумкой от известного украинского бренда: стильная Кэти Холмс под прицелом папарацци

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Актриса продемонстрировала новый образ с вместительный аксессуаром.

Самая стильная жительница Нью-Йорка, которая не боится попасть под прицел фотографов, это без сомнения актриса Кэти Холмс. Она часто гуляет по городу в простых и повседневных нарядах, которые стоят внимания.

В очередной раз она продемонстрировала свой вкус, когды пошла на небольшой шопинг. Кэти заметили с пакетами в руках, а также сумкой белого цвета от известного украинского бренда Bevza, основанного дизайнером Светланой Бевзой. Это кожаная сумка с регулируемым ремешком и золотым лаконичным украшением в виде колоска пшеницы.

Одета Кэти была в теплый синий свитер и свободные клетчатые штаны коричнево-оранжевого цвета. Образ она дополнила обувью черного цвета и очками-авиаторами.

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Фото: Getty Images

С этой сумкой актриса появлялась на публике уже несколько раз и, похоже, что это ее любимый аксессуар. Обычно Кэти стилизует сумку с простой обувью, свитерами или джинсами.

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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