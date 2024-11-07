Президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США.

Об этом диктатор сказал на пресс-конференции.

"Его (Трампа – ред.) слова о желании возобновить отношения с РФ, способствовать решению украинского кризиса, на мой взгляд, заслуживают внимания", — отметил Путин.

Что еще сказал Путин

По словам Путин, на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения. Мол, "он мужественный человек". Кроме того, диктатор считает, что Трампа в его первый президентский срок "затравили", поэтому "он боялся шаг сделать".

Также Путин заявил, что готов вести дискуссию с Трампом.

"Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ", — отметил Путин.

Диктатор добавил, что предвыборные заявления Трампа заслуживают внимания.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз рассказал своим гражданам об "агрессивном Западе", который якобы заставил Россию развязать войну в Украине, но подчеркнул, что мир подошел к "опасной границе" и пообещал сложные 20 лет в будущем.

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