Ілон Маск спрогнозував швидке закінчення війни в Україні

Американський бізнесмен Ілон Маск, який був активним учасником виборчої кампанії обраного президента США Дональда Трампа, спрогнозував швидкий кінець війни в Україні.

Про це він написав у своїй соцмережі Х, коментуючи новину Newsweek про те, що Трамп нібито має намір створити 800-мильну (1300-кілометрову) демілітаризовану зону по лінії фронту між Росією та Україною, де розмістяться британські та європейські війська.

"Незабаром безглуздим вбивствам прийде кінець. Час для паліїв війни та спекулянтів минув", - йдеться в його коментарі.

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Передбачається, що в обмін на припинення бойових дій нова адміністрація президента Сполучених Штатів постачатиме Києву озброєння для запобігання поновленню конфлікту в майбутньому.

Раніше Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії NBC заявив, що після перемоги на виборах президента США ще не розмовляв із російським лідером Володимиром Путіним, проте не виключає, що це станеться.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск брав участь у нещодавній розмові Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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