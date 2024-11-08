У Путіна заявили про готовність до діалогу з Трампом: деталі

Поки конкретики немає, кажуть у Москві.

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна зробили заяву про "готовність" до діалогу з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, "готовність і відкритість" Путіна до діалогу з Трампом зберігається. Втім, каже представник Кремля, наразі жодної конкретики немає.

"До тих пір, поки не будуть зроблені якісь конкретні кроки, рано говорити про потепління відносин РФ та США", - висловився речник "фюрера".

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