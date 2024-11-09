Под удар в Одессе попала целая семья: мать погибла

В результате ночного удара по Одессе один человек погиб, еще 13 получили ранения. Среди раненых – двое детей.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что враг бил по Одессе и пригороду беспилотниками. Как следствие – повреждены многоэтажные и частные дома, складские помещения частного предприятия. Также есть поврежденные автомобили, 10 – полностью сгорели. Полный список разрушений еще устанавливают.

"Пострадала целая семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать, к сожалению, погибла", – написал глава ОВА Олег Кипер.

Он также уточнил, что восемь пострадавших госпитализированы. Всем остальным медики помогли на месте.

Напомним, россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября. В результате атаки повреждения жилых зданий, разрушение и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.

По данным Воздушных сил, Одесса стала эпицентром ночного удара.

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