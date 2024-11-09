Під удар в Одесі потрапила ціла родина: мати загинула 

Внаслідок нічного удару по Одесі одна людина загинула, ще 13 дістали поранення. Серед поранених – двоє дітей.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що ворог бив по Одесі та передмістю безпілотниками. Як наслідок – пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства. Також є пошкоджені автівки, 10 – повністю згоріли. Повний перелік руйнувань ще встановлюють.

"Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула", - написав очільник ОВА Олег Кіпер.

Він також уточнив, що вісьмох постраждалих госпіталізували. Всім іншим медики допомогли на місці.

Нагадаємо, росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.

За даними Повітряних сил, Одеса стала епіцентром нічного удару.

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