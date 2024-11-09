В Лондоне полиция задержала подозреваемого в краже 22 тонн элитного сыра "Чедер" на сумму почти 400 тысяч долларов, ставшим одним из самых громких дел в британской сыродельческой индустрии.

Об этом сообщило издание New York Post.

Правоохранители сообщили, что подозреваемым оказался 63-летний мужчина. Его допросили и отпустили под залог, а следствие продолжается. По словам главного производителя молокозавода Trethowan Brothers Бена Тисгерста, сыроваров удивило, как именно планировалось использовать такое количество сыра. Некоторые эксперты считают, что партия могла быть предназначена для экспорта в Ближний Восток или РФ.

Пострадавшая от кражи компания Neal's Yard Dairy получила поддержку от других сыроделов, в частности от Westcombe Dairy, призывавшего покупать их продукты. Neal's Yard поблагодарила сообщество и выразила благодарность за поддержку, подчеркнув важность британского и ирландского сыра.

Напомним, ежедневное употребление домашнего сыра может принести много пользы благодаря высокому содержанию белка, кальция и пробиотиков, поддерживающих мышцы, кости и пищеварение. Однако важно контролировать количество, поскольку чрезмерное потребление может привести к избыточности соли и насыщенных жиров.

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