У Лондоні поліція затримала підозрюваного у крадіжці 22 тонн елітного сиру "Чедер" на суму майже 400 тисяч доларів, що стала однією з найгучніших справ у британській сироварній індустрії.

Про це повідомило видання New York Post.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваним виявився 63-річний чоловік. Його допитали та відпустили під заставу, а слідство триває. За словами головного виробника молокозаводу Trethowan Brothers Бена Тісгерста, сироварів здивувало, як саме планувалося використовувати таку кількість сиру. Деякі експерти вважають, що партія могла бути призначена для експорту до Близького Сходу чи РФ.

Компанія Neal’s Yard Dairy, яка постраждала від крадіжки, отримала підтримку від інших сироварів, зокрема від Westcombe Dairy, який закликав купувати їхні продукти. Neal’s Yard подякувала спільноті та висловила вдячність за підтримку, підкресливши важливість британського та ірландського сиру.

Нагадаємо, щоденне вживання домашнього сиру може принести багато користі завдяки високому вмісту білка, кальцію та пробіотиків, які підтримують м’язи, кістки та травлення. Однак важливо контролювати кількість, оскільки надмірне споживання може призвести до надлишку солі та насичених жирів.

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