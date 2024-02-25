Мер Лондона пропонує продати маєтки “друзів Путіна” у столиці Британії

За кошти, отримані від продажу пов’язаної з Кремлем власності в столиці Британії, можна збудувати 4000 будинків, зокрема, для українських біженців.

Мер Лондона Садік Хан закликав британський уряд “терміново вжити заходів”, щоб продати майно “друзів Путіна” у столиці Британії, та використати виручені кошти для допомоги нужденним.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на лист лондонського мера до міністра житлово-комунального господарства Майкла Гоува, опублікований 25 лютого.

Згідно з новим аналізом мерії, якби майно вартістю 1,1 мільярда фунтів стерлінгів, визначене Transparency International у 2022 році як куплене росіянами, звинуваченими в корупції або пов’язаними з Кремлем, можна було б продати, це забезпечило б достатньо фінансування для спорудження понад 4000 недорогих будинків.

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“Це може включати надання доступного житла для деяких з тих українців, які зробили Лондон своїм домом після втечі з України через вторгнення Путіна”, – написав мер британської столиці.

Визнаючи, що уряд створив реєстр закордонних організацій, які купують або продають нерухомість у Великій Британії, пан Хан висловив стурбованість тим, що фінансові трасти все ще можуть використовуватися для маскування права власності на нерухомість.

Нагадаємо, представники російських еліт мають таку величезну кількість нерухомості в Лондоні, що навіть в центрі міста потрібно витратити кілька годин, щоб оглянути частину з них.

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