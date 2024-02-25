Мэр Лондона предлагает продать дома "друзей Путина" в столице Британии

За средства, вырученные от продажи связанной с Кремлем собственности в столице Британии, можно построить 4000 домов, в том числе для украинских беженцев.
Мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство "срочно принять меры", чтобы продать имущество "друзей Путина" в столице Британии, и использовать вырученные средства для нуждающихся.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо лондонского мэра к министру жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, опубликованное 25 февраля.
Согласно новому анализу мэрии, если бы имущество стоимостью 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, определенное Transparency International в 2022 году как купленное россиянами, обвиненными в коррупции или связанными с Кремлем, можно было бы продать, это обеспечило бы достаточное финансирование для сооружения более 4000 недорогих домов.
"Это может включать предоставление доступного жилья для некоторых из украинцев, которые сделали Лондон своим домом после бегства из Украины из-за вторжения Путина", — написал мэр британской столицы.
Признавая, что правительство создало реестр иностранных организаций, покупающих или продающих недвижимость в Великобритании, господин Хан выразил обеспокоенность тем, что финансовые трасты все еще могут использоваться для маскировки права собственности на недвижимость.
Напомним, представители российских элит обладают таким огромным количеством недвижимости в Лондоне, что даже в центре города нужно потратить несколько часов, чтобы осмотреть часть из них.
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