За средства, вырученные от продажи связанной с Кремлем собственности в столице Британии, можно построить 4000 домов, в том числе для украинских беженцев.

Мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство "срочно принять меры", чтобы продать имущество "друзей Путина" в столице Британии, и использовать вырученные средства для нуждающихся.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на письмо лондонского мэра к министру жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, опубликованное 25 февраля.

Согласно новому анализу мэрии, если бы имущество стоимостью 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, определенное Transparency International в 2022 году как купленное россиянами, обвиненными в коррупции или связанными с Кремлем, можно было бы продать, это обеспечило бы достаточное финансирование для сооружения более 4000 недорогих домов.

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"Это может включать предоставление доступного жилья для некоторых из украинцев, которые сделали Лондон своим домом после бегства из Украины из-за вторжения Путина", — написал мэр британской столицы.

Признавая, что правительство создало реестр иностранных организаций, покупающих или продающих недвижимость в Великобритании, господин Хан выразил обеспокоенность тем, что финансовые трасты все еще могут использоваться для маскировки права собственности на недвижимость.

Напомним, представители российских элит обладают таким огромным количеством недвижимости в Лондоне, что даже в центре города нужно потратить несколько часов, чтобы осмотреть часть из них.

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