Мэр Лондона решил все же передать Украине автомобили, о которых просил Кличко

Садик Хан попросил министра транспорта предоставить возможность лондонцам и другим гражданам по всей стране пожертвовать Украине пригодные для использования автомобили по схеме утилизации.

Мэр Лондона Садик Хан передумал и заявил, что поддерживает схему отправки в Киев полноприводных автомобилей, которые в противном случае были бы списаны на металлолом по программе утилизации ULEZ.

Об этом пишет The Telegraph.

Мэр Лондона ранее не поддерживал передачу Украине автомобилей, не отвечающих требованиям ULEZ, поскольку, по его словам, это не принесло бы пользы лондонцам в экологическом, экономическом и социальном плане.

Однако после кампании в СМИ и многочисленных призывов Хан изменил свое мнение и попросил министра транспорта Марка Гарпера предоставить "возможность лондонцам и другим гражданам по всей стране пожертвовать Украине пригодные для использования автомобили по схеме утилизации".

В письме к Гарперу, которое мэр Лондона написал вместе эксминистром обороны Беном Уоллесом, говорится, что передача авто Украине стала бы возможной, если бы были изменены соответствующие национальные правила.

ULEZ преследует цель очистить воздух Лондона, требуя от водителей транспортных средств с высоким уровнем выбросов в городе платить сбор в размере 12,50 фунтов. Жители Лондона могут получить до 2 тысяч фунтов стерлингов компенсации в обмен на утилизацию своего автомобиля, если он не отвечает стандартам выбросов ULEZ. Под действие программы подпадают, как правило, полноприводные автомобили и пикапы.

"Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с нами, чтобы дать возможность лондонцам и другим жителям страны получить деньги за то, что они уберут загрязняющие транспортные средства с улиц наших городов, оказывая при этом жизненно важную поддержку народу Украины", – написали Хан и Уоллес.

Ранее экс-премьер Борис Джонсон, бывший предшественником Хана в должности мэра Лондона, назвал отказ городского головы Лондона передавать авто Украине "мелочным и смешным".

"Украинцы более чем способны сами решить проблемы с качеством воздуха, им нужна помощь, чтобы победить угрозу, которая гораздо опаснее, и это президент Путин. Действия Хана кажутся чрезвычайными", – заявлял Джонсон.

Напомним, 16 декабря Хан отказался передать по просьбе Киевского городского головы Виталия Кличко автомобили, которые сдали жители британской столицы в рамках программы по борьбе с вредными выбросами.

Читайте также: