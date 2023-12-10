Борис Джонсон может вернуться на должность министра Британии — Daily Mail

Джонсон может вернутся в парламент, если кто-нибудь уступит ему место.
В Консервативной партии Британии растет недовольство действующим премьер-министром Сунаком. Некоторые консерваторы хотят вернуть бывшего главу партии Бориса Джонсона.
Об этом пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что The Mail on Sunday пообщалась с несколькими депутатами от Консервативной партии, считающими, что возвращение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона является единственным способом спасти партию от поражения на выборах.
Журналисты пишут, что консерваторов подтолкнуло сменить главу партии после того, когда Риши Сунак столкнулся с резким голосованием по своему главному плану мигрантов в Руанде.
Джонсон может вернутся в парламент, если кто-нибудь уступит ему место. После этого нужно будет собрать 53 подписи под письмом о недоверии Сунаку.
Спикер Джонсона отреагировал на эту информацию. Он заявил, что Джонсон не имеет политических амбиций и отрицает существование каких-либо планов объединиться с Фараджем ( нынешний лидер Брекзит партии – ред.).
"Борис Джонсон сейчас пишет книгу и поддерживает правительство", — сказал спикер.
Напомним, 7 июля 2022 Борис Джонсон подал в отставку с должности премьер-министра и лидера Консервативной партии.
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