Борис Джонсон может вернуться на должность министра Британии — Daily Mail

Джонсон может вернутся в парламент, если кто-нибудь уступит ему место.

В Консервативной партии Британии растет недовольство действующим премьер-министром Сунаком. Некоторые консерваторы хотят вернуть бывшего главу партии Бориса Джонсона.

Об этом пишет Daily Mail.

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Издание отмечает, что The Mail on Sunday пообщалась с несколькими депутатами от Консервативной партии, считающими, что возвращение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона является единственным способом спасти партию от поражения на выборах.

Журналисты пишут, что консерваторов подтолкнуло сменить главу партии после того, когда Риши Сунак столкнулся с резким голосованием по своему главному плану мигрантов в Руанде.

Джонсон может вернутся в парламент, если кто-нибудь уступит ему место. После этого нужно будет собрать 53 подписи под письмом о недоверии Сунаку.

Спикер Джонсона отреагировал на эту информацию. Он заявил, что Джонсон не имеет политических амбиций и отрицает существование каких-либо планов объединиться с Фараджем ( нынешний лидер Брекзит партии – ред.).

"Борис Джонсон сейчас пишет книгу и поддерживает правительство", — сказал спикер.

Напомним, 7 июля 2022 Борис Джонсон подал в отставку с должности премьер-министра и лидера Консервативной партии.

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