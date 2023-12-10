Бербок упрекнула Израиль в ударах по Сектору Газа

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что власти Израиля должны лучше защищать гражданских в Секторе Газа.

Ее слова цитирует пресс-служба МИД Германии.

"Чтобы помочь, нам нужны гуманитарные паузы. В то же время израильская армия должна лучше защищать гражданских жителей Газы. Недостаточно призывать людей искать убежища, когда на самом деле защита на месте почти невозможна", — заявила она.

Анналена Бербок также добавила, что ситуация с людьми в Газе с каждым днем становится "все более отчаянной".

"Больше всего страдают женщины и дети. Они едят последними и первыми умирают. В этом году мы увеличили нашу гуманитарную помощь людям на палестинских территориях к общей сумме 179 миллионов евро. Вместе с США, Германия была сильнейшим донором на протяжении многих лет", — резюмировала Бербок.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно прервал заседание правительства, чтобы поговорить с Путиным.

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