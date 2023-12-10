Бербок дорікнула Ізраїлю через удари по Сектору Гази

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що влада Ізраїля має краще захищати цивільних у Секторі Гази.

Її слова цитує пресслужба МЗС Німеччини.

"Щоб допомогти, нам потрібні гуманітарні паузи. У той же час ізраїльська армія повинна краще захищати цивільних жителів Гази. Недостатньо закликати людей шукати притулку, коли, насправді захист на місці майже неможливий", - заявила вона.

Анналена Бербок також додала, що ситуація з людьми у Газі з кожним днем "стає все більш відчайдушною".

"Найбільше страждають жінки та діти. Вони їдять останніми і першими вмирають. Цього року ми збільшили нашу гуманітарну допомогу людям на палестинських територіях до загальної суми 179 мільйонів євро. Разом із США, Німеччина була найсильнішим донором протягом багатьох років", - резюмувала Бербок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу терміново перервав засідання уряду, щоб поговорити з Путіним.

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