Що зробити, щоб каланхое зацвіло в домашніх умовах: правила догляду та невелика хитрість

У магазинах квітучі кущики каланхое привертають увагу своїм різноманітним цвітінням і складається враження, що таким чином рослина цвіте цілий рік. Насправді це не так. Продавці чекають появи бутонів, а перед продажем посилюють цвітіння виганянням.

Як часто цвіте каланхое

Цвіте каланхое один раз на рік, зазвичай в кінці зими, до середини весни. При правильному догляді можливе цвітіння до кінця весни і навіть друге цвітіння влітку.

Як змусити каланхое цвісти в домашніх умовах

Цвітіння каланхое залежить, насамперед. від світла. Природний процес утворення бутонів починається, коли світловий день зменшується. Тому для того, щоб каланхое в цей період зацвів, створіть для рослини короткий світловий день - не більше 8-10 годин на добу, і припините полив на 3-4 тижні. Якщо квітка освітлюватиметься довше, то в осінньо-зимовий час не бутони не будуть формуватися, і квітка не зацвіте.

Деякі квітникарі накривають рослину з вечора і до ранку, використовуючи для цього темну тканину, папір Альтернативний варіант - прибрати горщик в темне місце, наприклад, в шафу. Не забувайте про необхідний температурний режим. В залежності від сорту каланхое на закладання бруньок потрібно буде від 10 до 24 днів. Якщо дотримуватися правильного світового, температурного та поливного режимів, на початку зими на рослині з' являються бутони, а трохи пізніше вона буде цвісти впродовж від 4 до 11 тижнів.

Як доглядати за каланхое, щоб він зацвів

Після того, як каланхое з'явилося у вас удома важливо дочекатися повного припинення цвітіння, після чого можна його обрізати. На молодих квітках обірвати активні точки зростання, на дорослих обрізати задерев'янілі паростки на потрібну висоту. Це дозволить сформувати крону, перешкодить витягуванню каланхое, а також збільшитися кількість паростків на яких можуть з'явитися бутони.

Коли земляна грудка буде повність обплетена коренями, кущик потрібно пересаджувати. Підготуйте горщик більшого об'єму, а також ґрунт для сукулентів.

Після остаточного припинення цвітіння частоту поливу потрібно зменшити, інакше із-за підвищеної вологості можуть загнити корені.

Підгодовуйте каланхое комплексними добривами для сукулентів 2 рази в місяць.

Найсприятливіша температура для цвітіння каланхое - денна від 22 до 27 градусів, нічна 16-18 градусів. Якщо в нічний час температура впаде нижче мінімальних значень або підніметься вище за 24 градуси, бутони формуватися не будуть.

Негативно позначається і знаходження рослин на протязі або на холоді. Не ставте рослину поряд з опалювальними приладами, біля відкритої кватирки і вікна, біля балконних дверей.

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