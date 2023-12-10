У Путіна знайшли виправдання дружбі з ХАМАСом

Делегація терористичної організації ХАМАС була з офіційним візитом у Росії.

До Москви з офіційним візитом 26 жовтня прибула делегація терористичної організації ХАМАС, яку очолює член політбюро організації Абу Марзук. Ізраїль засудив Росію після запрошення делегації терористів. Проте у Путіна знайшли виправдання дружбі та зв’язкам з ХАМАСом.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва підтримує контакти "лише з політичним офісом" ХАМАСу.

"ХАМАС здійснив терористичну атаку на Ізраїль, яку РФ засудила, але Москва підтримує контакти лише з політичним офісом ХАМАСу", - прокоментував він.

Нагадаємо, МЗС Ізраїлю засудило Росію після запрошення делегації ХАМАСу до Москви.

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