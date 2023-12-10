Харлан здобула "срібло" Гран-прі з фехтування в Орлеані

Це 28-ма нагорода Ольги на турнірах цієї престижної серії.

Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала срібну нагороду на першому етапі Гран-прі сезону-2023/24, який відбувся у французькому Орлеані.

На шляху до медалі наша олімпійська чемпіонка перемогла італійку Ребекку Гаргано (15:13), угорку Емеше Домонкош (15:8), ще одну представницю Італії К'яру Морміле (15:7).

У чвертьфіналі Ольга здолала Чон Ха Йон з Південної Кореї (15:13), а в півфіналі вибила з боротьби француженку Сесілію Бердер (15:11).

Лише у фіналі українка поступилася господарці турніру француженці Манон Апіті-Брюне – 12:15.

Для Харлан це 28-ма нагорода на турнірах серії Гран-прі в кар'єрі. А також третя особиста нагорода поспіль у новому змагальному сезоні: раніше вона тріумфувала на турнірі серії Сателіт FIE у Стамбулі і стала другою на Кубку світу в Алжирі.

Зазначимо, що за свою кар'єру Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона стала олімпійською чемпіонкою (2008 рік) та срібною призеркою (2016) в командній шаблі, а також завоювала дві "бронзи" в особистих змаганнях (2012, 2016).

Нагадаємо, на тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024, яка відбудеться в Парижі.

Скандальна дискваліфікація Харлан на ЧС-2023 з фехтування

27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Російська шаблістка влаштувала провокацію і майже годину не залишала фехтувальну доріжку, а також подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

Після суспільного резонансу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього Міжнародна федерація фехтування (FIE) призупинила дискваліфікацію Харлан. Ольга вже не змогла повернутися до змагань в особистому турнірі ЧС, але отримала право виступити в командному, де у складі української збірної посіла четверте місце.

Пізніше стало відомо, що FIE закрила питання щодо дискваліфікації Харлан. Після отримання "чорної картки" українку повинні були відсторонити на 60 днів від усіх подальших турнірів, але вона уникла покарання.

Змінила правила гри: як Ользі Харлан вдалося протистояти росіянці

Читайте також:

"Це була пряма провокація": Харлан зізналася, що сказала росіянці, коли не потиснула їй руку

Після інциденту з Харлан: FIE скасувала обов'язкове рукостискання між фехтувальниками

"Багатомільйонна країна Героїв стала на захист": Харлан емоційно відреагувала на рішення МОК