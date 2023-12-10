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У Путина нашли оправдание дружбе с ХАМАСом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Просмотры
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У Путина нашли оправдание дружбе с ХАМАСом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / Фото: Associated Press

Делегация террористической организации ХАМАС была с официальным визитом в Россию.

В Москву с официальным визитом 26 октября прибыла делегация террористической организации ХАМАС, возглавляемой членом политбюро организации Абу Марзуком. Израиль осудил Россию за приглашение делегации террористов. Однако у Путина нашли оправдание дружбе и связям с ХАМАСом.

Как пишут пропагандистские СМИ, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает контакты "только с политическим офисом ХАМАСа".

"ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую РФ осудила, но Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС", — прокомментировал он.

Напомним, МИД Израиля осудил Россию из-за приглашения делегации ХАМАСа в Москву.

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Дата публикации
Просмотры
662
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