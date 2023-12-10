Премьер Израиля срочно прервал заседание правительства, чтобы поговорить с Путиным – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы по телефону поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишут израильские издания The Times of Israel и Haaretz.

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Премьер-министр Израиля выразил недовольство некоторыми заявлениями российских официальных лиц в ООН и других площадках против Израиля.

Нетаньяху также резко критиковал отношения между Россией и Ираном как опасные. В то же время он поблагодарил Путина за освобождение из плена ХАМАМ гражданина Израиля, у которого также есть российское гражданство.

Кроме того, Нетаньяху попросил Россию оказать давление на Красный Крест, чтобы обеспечить посещение и медикаменты для захваченных ХАМАСом заложников.

Что говорят в РФ

Российские пропагандистские издания цинично отметили, что в разговоре с Нетаньяху диктатор Путин, по чьему приказу оккупанты совершают военные преступления и террористические удары на территории Украины, "подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях".

"В то же время очень важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к таким тяжелым последствиям для гражданского населения", - говорится в циничном релизе Кремля.

Как отмечает The Times of Israel, этот разговор состоялся на фоне напряженности в отношениях с Россией.

Напомним, что 8 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности назвал действия Израиля в Секторе Газа "военными преступлениями" и "преступлениями против человечности".

Ранее, 26 октября, Москву с официальным визитом посетила делегация террористической организации ХАМАС.

Израиль осудил Россию по приглашению делегации, однако у Путина нашли оправдание дружбе и связям с ХАМАС.

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