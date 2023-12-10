Борис Джонсон може повернутися на посаду міністра Британії - Daily Mail

Джонсон може повернуться до парламенту, якщо хто-небудь поступиться йому місце.

У Консервативній партії Британії зростає невдоволення чинним прем'єр-міністром Сунаком. Деякі консерватори хочуть повернути колишнього очільника партії Бориса Джонсона.

Про це пише Daily Mail.

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Видання зазначаєть, що The Mail on Sunday поспілкувалася з кількома депутатами від Консервативної партії, які вважають, що повернення колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона є єдиним способом врятувати партію від поразки на виборах.

Журналісти пишуть, що консерваторів підштовхнуло змінити голову партії після того, коли Ріші Сунак зіткнувся з різким голосуванням щодо свого головного плану щодо мігрантів у Руанді.

Джонсон може повернуться до парламенту, якщо хто-небудь поступиться йому місце. Після цього потрібно буде зібрати 53 підписи під листом про недовіру Сунаку.

Речник Джонсона відреагував на цю інформацію. Він заявив, що Джонсон немає політичних амбіцій та заперечив існування будь-яких планів об'єднатися з Фараджем ( нинішній лідер Брекзіт партії - ред.).

"Борис Джонсон зараз пише книгу та підтримує уряд", - сказав речник.

Нагадаємо, 7 липня 2022 року Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії.

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