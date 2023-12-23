"Ювентус" одержал непростую победу и вплотную приблизился к лидеру Серии А (видео)

"Ювентус" на выезде обыграл "Фрозиноне" в матче 17-го тура итальянской Серии А. Поединок завершился минимальной победой туринцев со счетом 1:2 .

"Бьянконери" вышли вперед на старте встречи – на 12-й минуте счет открыл 18-летний турецкий нападающий Кенан Йилдиз.

В начале второго тайм хозяевам удалось отыграться – на 51-й минуте точный удар нанес уругвайский форвард Хайме Баес.

Впрочем, в конце поединка "Старая синьора" все же смогла вырвать победу. На 81-й минуте решающий гол забил Душан Влахович, который вышел на замену.

Обзор матча "Фрозиноне" – "Ювентус"

После этой победы "Ювентус" (40 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, вплотную приблизившись к лидеру "Интеру" (41 балл), который сегодня вечером примет "Лечче". В свою очередь, "Фрозиноне" с 19 пунктами находится на 14-й позиции.

В следующем туре команда Массимилиано Аллегри 30 декабря на своем поле встретится с "Ромой", а подопечные Эусебио Ди Франческо днем ранее на выезде сыграют против "Лацио".

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