"Ювентус" одержал непростую победу и вплотную приблизился к лидеру Серии А (видео)

"Старая синьора" сумела дожать "Фрозиноне".
"Ювентус" на выезде обыграл "Фрозиноне" в матче 17-го тура итальянской Серии А. Поединок завершился минимальной победой туринцев со счетом 1:2.
"Бьянконери" вышли вперед на старте встречи – на 12-й минуте счет открыл 18-летний турецкий нападающий Кенан Йилдиз.
В начале второго тайм хозяевам удалось отыграться – на 51-й минуте точный удар нанес уругвайский форвард Хайме Баес.
Впрочем, в конце поединка "Старая синьора" все же смогла вырвать победу. На 81-й минуте решающий гол забил Душан Влахович, который вышел на замену.
Обзор матча "Фрозиноне" – "Ювентус"
После этой победы "Ювентус" (40 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, вплотную приблизившись к лидеру "Интеру" (41 балл), который сегодня вечером примет "Лечче". В свою очередь, "Фрозиноне" с 19 пунктами находится на 14-й позиции.
В следующем туре команда Массимилиано Аллегри 30 декабря на своем поле встретится с "Ромой", а подопечные Эусебио Ди Франческо днем ранее на выезде сыграют против "Лацио".
Читайте также:
"Милан" на последних минутах спасся от поражения против худшей команды Серии А (видео)
Ливерпуль – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 18-го тура АПЛ
"Астон Вилла" сенсационно потеряла очки с аутсайдером и не воспользовалась шансом возглавить АПЛ (видео)