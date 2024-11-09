Обрання Трампа "змінило риторику щодо України" - аналітик

Обрання Трампа викликає в Україні перегляд підходу до переговорів і підготовку до діалогу

Обраний США президент Дональд Трамп вступить на посаду лише через два місяці, але він уже формує політику США у двох основних гарячих точках: Ізраїлі та Україні.

Про це пише видання Bloomberg.

Перемога Трампа, а також ймовірність того, що він намагатиметься вносити серйозні зміни у політику, викликають відгук в обох країнах і далеко за їхніми межами, зважаючи на телефонні дзвінки лідерам обох країн і очікувану ще одну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Один колишній чиновник адміністрації Трампа, який побажав залишитися неназваним, заявив, що обраний президент отримає негайну перевагу завдяки сприйняттю того, що він буде жорсткішим за свого попередника. Противники США можуть змінити свою поведінку завчасно — дехто стримається під загрозою відплати з боку США, а інші спробують використати залишені важелі впливу до того, як президент Джо Байден покине свою посаду.

Це найбільш відчутно в Україні. Під час кампанії Трамп пообіцяв вирішити українську кризу до дня інавгурації, і президент Володимир Зеленський уже намагається діяти відповідно. Генеральний директор Tesla та прихильник Трампа Ілон Маск був присутній у кімнаті під час телефонної розмови Зеленського з Трампом цього тижня, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією. Раніше Маск виступав за рішення шляхом переговорів, де Україна відмовилася б від частини своєї території.

Обрання Трампа «змінило українську риторику і планування щодо переговорів», — зазначила Шелбі Магід, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради. Вона додала, що Україна «рухається до визнання реальності переговорів, знаючи, що Трамп переміг».

Перехід від виборів до інавгурації завжди супроводжується турбулентністю, особливо коли змінюється партія президента. Цього року це ще гостріше, враховуючи переконливу перемогу Трампа та його рішучість змінити політику Байдена.

Зеленський, вітаючи Трампа з обранням у Twitter, висловив сподівання на спільну роботу для досягнення «миру через силу» та розвиток взаємовигідного політичного та економічного співробітництва.

На зустрічі з європейськими лідерами Зеленський заявив, що поступки з боку Києва будуть «неприйнятними для України і самогубними для всієї Європи».

Путін привітав Трампа з перемогою і заявив, що готовий до переговорів з новим американським лідером, зазначивши, що варто звернути увагу на прагнення відновити відносини з Росією та сприяти врегулюванню української кризи.

Найбільше від обрання Трампа виграє Ізраїль. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу — давній союзник Трампа, і вони мають напружені стосунки з Байденом через ізраїльську кампанію в секторі Газа. Трамп дав зрозуміти, що дозволить Ізраїлю вільніше діяти проти ядерної програми Ірану, особливо якщо Тегеран покаже наміри змінити свою політику.

Результат виборів обнадіює деякі країни, які готувалися до будь-якого результату, але не хотіли діяти без визначеності щодо напряму США.

Перемога Трампа надає Нетаньягу додаткові повноваження, проте вплив Трампа може мати свої обмеження.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph повідомляло, що обраний президент США Дональд Трамп розглядає створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами. Її планується патрулювати європейським та британським військовим. Інформацію отримано від джерел у команді Трампа.

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