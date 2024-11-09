Буряковий салат із гарбузом і нутом: рецепт корисної страви

Цей салат з буряком, гарбузом і нутом — найпростіший та найпоживніший обід, який можна приготувати нашвидкуруч.

На сторінці helens_vegan_kitchen показали, як приготувати незвичний та яскравий салат за 30 хвилин.

Інгредієнти Гарбуз 1 шт. Буряк 2 шт. Нут 400 г Оливкова олія 4 ст. л Орегано 1 ч. л Листя руколи Волоські горіхи 50 г Гранат 1/2 шт. Бальзамічний оцет 2 ст. л Кленовий сироп 1 ст. л Сіль

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Наріжте овочі дрібними кубиками та покладіть на деко, додайте нут. Збризніть олією, додайте трохи солі, перцю та орегано. Поставте у духовку на 25-30 хвилин. За 5 хвилин до кінця запікання додайте волоські горіхи. Коли все охолоне, перекладіть все у миску для подачі, додайте руколу і посипте зверху трохи гранатових зерен. Заправте салат олією, бальзамічним оцтом та додайте кленовий сироп.

Завдяки вмісту клітковини цей салат забезпечить вам відчуття ситості, поліпшить травлення та стане чудовим варіантом для тих, хто піклується про своє харчування.

Читайте також: