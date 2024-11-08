Як Трамп планує "підштовхнути" Україну на поступки: Bloomberg дізнався про одну умову

Трамп визнає, що йому доведеться запропонувати Україні щось вагоме в обмін на поступки Путіну.

Трамп уже розпочав перший раунд телефонних дзвінків із європейськими лідерами. Принаймні, в одній із цих розмов обговорювався підхід Трампа до переговорів із Путіним.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімного високопосадовця, поінформованого про дзвінок.

За словами джерела, Трамп дав зрозуміти, що він усвідомлює, що не може просто підштовхнути Київ до поступок Москві, якщо Україна натомість не отримає інших преференцій.

Водночас інше джерело видання, обізнане з перебігом обговорень на саміті ЄС у Будапешті у четвер, 7 листопада, повідомило, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Еммануелю Макрону, що їм також варто поговорити з Путіним, "інакше ЄС буде усунений від обговорення майбутнього України".

Орбан, який нині головує в ЄС і є найбільшим прихильником Трампа в Європі, у той же день заявив журналістам, що тепер виділення спільного пакета допомоги ЄС та США у розмірі 50 мільярдів євро є "відкритим питанням".

Втім, видання зауважує, що угорського лідера, який виступає проти допомоги Києву та розвиває тісні зв'язки як з Путіним, так і з Трампом, неможливо сприймати як чесного посередника у дискусії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що США вийдуть з війни в Україні після того, як Трамп офіційно стане президентом. За його словами, Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України від російського вторгнення, якщо Трамп припинить підтримку Києва.

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