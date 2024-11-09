У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух: що відомо

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині пролунав вибух. За попередньою інформацією, спрацювало ППО окупантів

Про це повідомив Telegram-канал "Спротив Маріуполя".

"15:32 ( 14:32 за Київським часом) Вибух. Візуально спрацювало ППО – намагались щось збити. Але ураження цілі візуально підтвердити не можемо. Чекаємо на гарні новини?" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Маріуполя привезли російських біженців з Курської області. Їх розміщують в будинках, які раніше належали місцевим жителям, але були відібрані окупантами після того, як маріупольці були змушені залишити місто через війну.

Який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь

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