Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух: що відомо

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух: що відомо

У Маріуполі пролунав потужний вибух / Фото: із соцмереж

За попередньою інформацією, спрацювало ППО окупантів.

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині пролунав вибух. За попередньою інформацією, спрацювало ППО окупантів

Про це повідомив Telegram-канал "Спротив Маріуполя".

"15:32 ( 14:32 за Київським часом) Вибух. Візуально спрацювало ППО – намагались щось збити. Але ураження цілі візуально підтвердити не можемо. Чекаємо на гарні новини?" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Маріуполя привезли російських біженців з Курської області. Їх розміщують в будинках, які раніше належали місцевим жителям, але були відібрані окупантами після того, як маріупольці були змушені залишити місто через війну.

Який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь

Який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація