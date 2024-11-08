Трамп зробив перше призначення у своєму новому уряді

Новий президент США Дональд Трамп обрав очільницю його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз керівницею апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Про це пише видання Washington Post.

"Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії та була невідʼємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 роках", — сказав Трамп.

Вайлз залишилася з Трампом, навіть коли багато хто вважав політика вигнанцем після того, як його прихильники штурмували Капітолій. На відміну від деяких радників, вона рідко сперечалася з ним і натомість підтримувала тісні стосунки.

Фото: Associated Press

Майбутня керівниця апарату Білого дому США вважається найвпливовішим політичним стратегом у штаті Флорида — вона виграла губернаторську кампанію Ріка Скотта 2010 року, керувала кампаніями Трампа у Флориді у 2016 і 2020 роках, допомогла Рону ДеСантісу перемогти на губернаторських виборах 2018 року та керувала загальнонаціональною кампанією Трампа у 2024-му.

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