Трамп сделал первое назначение в своем новом правительстве

Новый президент США Дональд Трамп избрал главу его предвыборной кампании Сьюзи Уайлс руководителем аппарата Белого дома. Она станет первой женщиной в этой должности.

Об этом пишет издание Washington Post.

"Сьюзи Уайлз только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний в 2016 году и в 2020 году", — сказал Трамп.

Уайлс осталась с Трампом, даже когда многие считали политика изгоем после того, как его сторонники штурмовали Капитолий. В отличие от некоторых советников, она редко спорила с ним и поддерживала тесные отношения.

Фото: Associated Press

Будущая руководительница аппарата Белого дома США считается самым влиятельным политическим стратегом в штате Флорида — она выиграла губернаторскую кампанию Рика Скотта в 2010 году, управляла кампаниями Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах, помогла Рону ДеСантису, а также руководила общенациональной кампанией Трампа в 2024 году.

Ранее сообщалось, что состояние миллиардеров выросло из-за победы Трампа на выборах. Кто стал еще богаче – читайте в новости.

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