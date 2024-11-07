От Маска до Карлсона: стало известно, кого Трамп собирается ввести в Белый дом

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа начали активное формирование будущей администрации и согласование политических приоритетов.

Об этом пишет Politico.

После победы на выборах советники Трампа ясно дали понять, что его главные приоритеты в начале президентства включают указы о безопасности границ и бурении нефтяных скважин, а также другие меры, направленные на продвижение энергетической независимости. Поскольку Конгресс потенциально находится под полным контролем республиканцев, команда Трампа вдохновлена продвигать аспекты его программы "Америка превыше всего", как только он снова вступит в должность.

Но до того, как будут совершены какие-либо действия, Трамп и его советники по переходному периоду начинают процесс проверки кандидатов на должности в правительстве и администрации в целом. Начавшаяся задолго до объявления выборов борьба за самые высокие должности в среду серьезно усилилась, указывают в Politico.

Появляются спекуляции о перспективах получения высоких должностей. Во время обеда с консервативными членами Конгресса несколько недель назад Роберт О'Брайен, бывший советник Трампа по национальной безопасности, сказал, что сенаторы Марко Рубио, Билл Хагерти, а также бывший и.о. директора Национальной разведки Рик Гренелл является кандидатом на должность государственного секретаря, а сенатор Том Коттон (республиканец, штат Арканзас) может стать министром обороны.

В частности, Гренелл явился вместе с Трампом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре.

В то же время сам Трамп во вторник подчеркивал неопределенность того, как быстро его команда приступит к переходному режиму в случае его победы.

Среди тех, чьи идеи о политике могут играть влиятельную роль в следующей администрации Трампа, также бывший ведущий Fox News Такер Карлсон и генеральный директор Tesla и миллиардер Илон Маск. Оба активно поддерживали Трампа во время предвыборной кампании, а тот, в свою очередь, намекал, что отблагодарит их по возвращении в Белый дом.

Напомним, сенатор от штата Арканзас Том Коттон не захотел получить должность в администрации Дональда Трампа. Согласно слухам, его рассматривали на должность министра обороны США.

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