Командування армії РФ "не знає, що з ними робити": Коваленко про проблеми з військами КНДР

Російське командування до кінця не розуміє, як ефективно використовувати 12 тисяч північнокорейських солдатів на фронті. Основною проблемою залишається взаємодія між ними та російськими військами, особливо під час проведення наступальних операцій.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко телеканалу FREEДОМ.

"Російське командування саме до кінця не розуміє, як використовувати цей ресурс — це найголовніше. Так, кількість є, здавалося б, 12 тисяч, але як їх залучити? Створювати окремі формування, виділяти окремі ділянки та напрямки, де вони будуть оперувати, й забезпечувати комунікацію між собою? Взаємодія між підрозділами та всередині них, де перебуватимуть північнокорейці, буде на дуже низькому рівні", – зазначив Коваленко.

Експерт пояснив, що взаємодія між підрозділами та оперативна комунікація мають дуже велике значення, особливо під час проведення наступальних операцій.

“Коли існує мовний бар’єр, коли можна спілкуватися один з одним тільки якимись загальними фразами, а передача деталізованої інформації не видається можливою, по суті, значною мірою страждатиме система управління”, — наголосив Коваленко.

За його словами, окупаційна армія зіткнулась з проблемою комунікації через те, що про відправлення військових з КНДР до РФ домовлялись співробітники ФСБ.

“У ФСБ не так добре знають елементи військової науки. Тому для них усе виглядало досить спрощено: є 12 тисяч північнокорейців — давайте їх відправимо. Але що з ними робити і як, вони до кінця не розуміють. Думаю, що поява перших північнокорейців у 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти — це не тільки поповнення ресурсу та відновлення боєздатності підрозділів, а й експеримент: як вони себе проявлять і як діяти далі", – припустив експерт.

На думку Олександра Коваленка, солдатів КНДР або будуть інтегрувати в російські формування як окремі підрозділи, або з них створять одне суцільне угруповання і кинуть його на певний напрямок зі своєю зоною відповідальності.

Нагадаємо, за однією з версій, Росія планує використати військових із КНДР для посилення оборони в Курській та Бєлгородській областях. На думку українських військових, північнокорейських солдатів "взяти в полон буде важко".

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