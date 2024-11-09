ЄС готує відповідь КНДР на участь її військ у війні проти України — Боррель

Після того, як відомо про участь військ КНДР у війні Росії проти України, на Північну Корею планується посилення дипломатичного тиску.

Європейський Союз має намір посилити дипломатичний тиск на КНДР через участь північнокорейських військових у війні Росії проти України.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час візиту до Києва, пише РБК-Україна.

"Це глобалізація війни. Хто б міг подумати, що північнокорейські військові будуть воювати проти українських", - наголосив Боррель, назвавши участь військ КНДР однією з найтривожніших подій останніх днів.

Голова дипломатії ЄС повідомив, що нещодавно відвідав Сеул, де обговорював питання дипломатичного тиску на Північну Корею в індо-тихоокеанському регіоні.

"Я там був, щоб дипломатичний тиск в індо-тихоокеанському регіоні накладати на КНДР, щоб вона розуміла, що це не правильний шлях. І ми будемо надалі дипломатично тиснути, щоб уникнути збільшення такої присутності", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, НАТО також вважає відправлення військ КНДР до РФ небезпечним розширенням нічим не спровокованої агресивної війни Росії проти України.

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