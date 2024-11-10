Политолог назвал дату, когда ожидать переговоров Трампа с Путиным

Российский диктатор может согласиться на переговоры после инаугурации Дональда Трампа и работы новой администрации.

Об этом рассказал политолог Виктор Бобиренко в эфире Эспрессо.

По словам Бобиренко, некоторые западные политики уже заявляют о дате прекращения огня и начале переговоров. Однако, пока неизвестно, согласится ли Путин на это, россияне будут испытывать украинцев до конца зимы.

"Путин убежден, что сейчас он сильнее и что они могут прорвать фронт и причинить вред тылу, в частности, ударами по энергетической инфраструктуре. Именно поэтому они сейчас мало применяют крылатые и баллистические ракеты. Понятно для чего это делается. Они накапливают ракеты, чтобы потом попытаться максимально ударить по нашей энергетике", — заметил Виктор Бобиренко.

Как отметил политолог, Путин может согласиться на переговоры и инициативы Трампа только после инаугурации новоизбранного президента США.

"Да, нас хотят помирить. Впрочем, хочет ли этого российский диктатор Путин. Только тогда, когда Путин поймет, что война это не выход, а это может произойти в конце зимы, тогда действительно он может пойти на переговоры. Сейчас они ему не нужны. Трамп еще не вступил в должность президента, а инаугурация состоится только 20 января", — заявил политолог.

Виктор Бобиренко отметил, что российский диктатор по всей вероятности вступит в переговоры именно после 20 января. В частности, в администрации Трампа еще будут назначать новых людей на соответствующие должности две или три недели.

«Поэтому фактически мы получим какие-то серьезные результаты переговоров и инициатив Трампа где-то ближе к третьей годовщине вторжения России. То есть, посреди февраля, или ближе к весне», — отметил Бобиренко.

Напомним, РФ собрала 50 тысяч российских и северокорейских военных, готовясь начать наступление в Курской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.