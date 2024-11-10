В МИДе рассказали новые детали ДТП с украинцами в Египте

Среди пострадавших в ДТП была украинка 1984 рождения.

В результате ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадала гражданка Украины, информация по ее состоянию уточняется.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет РБК-Украина.

В МИДе рассказали, что вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП. В результате аварии пострадал 41 человек, среди которых гражданка Украины 1984 года рождения.

Все пострадавшие были доставлены в больницу Рас-Седра, а консулы уточняют состояние пострадавшей украинки.

Также сообщается, что погибших в результате ДТП нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются, и дело находится под контролем посольства Украины в Египте.

Напомним, в Непале автобус сорвался с 150-метровой высоты, в результате чего погибли и более 30 травмированы.

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