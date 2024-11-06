Почему Китай молчит о размещении северокорейских войск в России — The Guardian

Китай не желает возобновления старых альянсов времен холодной войны и опасается, что новые военные соглашения между Россией и Северной Кореей усложнят отношения с Западом.

Власти Китая озабочены отправкой северокорейских войск в РФ, но пытаются скрыть это. Пекин опасается возобновления геополитических альянсов времен холодной войны.

Об этом пишет The Guardian.

Неизвестно, насколько Пекин может использовать свое влияние на Пхеньян, чтобы изменить ситуацию. Некоторые аналитики считают, что китайским лидерам, вероятно, не сообщили о перемещении войск или даже о июньском соглашении.

Китай пока не спешит разглашать информацию. В пятницу представитель МИД Китая заявил, что новости о северокорейских солдатах в России — это «их личное дело». Государственные СМИ в основном молчат по этому вопросу.

Аналитики считают, что за официальным молчанием Китая скрывается беспокойство. Согласно «Мыслям Си Цзиньпина о дипломатии», страны должны работать над «общей судьбой», что подразумевает поддержание более тесных отношений между двумя союзниками Китая. Однако, как отмечает старший научный сотрудник по международным отношениям в Шанхае Шэнь Динли, ситуация может стать более «неудобной» для Китая.

Китай неоднократно обвинял США в соблюдении «нового менталитета холодной войны» по отношению к Китаю. Однако военное сотрудничество между Россией и КНДР может привести к новой холодной войне, приблизив ее к границам Китая и усложнив поддержку баланса между стратегическими союзниками и экономической зависимостью от США и Европы.

По словам декана Института международных исследований Нанкинского университета с Чжу Феню, соглашение между Россией и Северной Кореей могло бы привести к созданию блока, который неизбежно включал бы Китай и был направлен против альянса США, Южной Кореи и Японии. Однако Китай не хочет восстанавливать эти трианглы времен холодной войны даже среди своих союзников. Проблема в том, что такой менталитет холодной войны полностью противоречит национальным интересам Китая. Современный Китай – это не Китай 1950-х годов», – отметил он.

Издание сообщает, что Россия вмешивается, имея возможность получить боевой опыт и технологическую помощь, способную модернизировать армию Северной Кореи. Это указывает на то, что Москва теперь может оспорить влияние Китая в Северной Корее, особенно, если Россия будет активнее помогать с ядерными и баллистическими ракетами большой дальности.

Тун Чжао, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, отмечает, что, если Москва будет поддерживать ядерную программу Пхеньяна, это станет серьезным вызовом международному режиму нераспространения, в котором Китай играет важную роль.

Напомним, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявлял, что Китай, возможно, знал о планах Северной Кореи отправить свои войска в Россию для участия в войне против Украины.

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