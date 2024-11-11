До кінця своєї президентської каденції Джо Байден активно закликатиме до підтримки України.

Про це повідомив радник Байдена з національної безпеки, Джейк Салліван, в інтерв'ю CBS News.

Салліван підкреслив, що політика Байдена щодо України залишається незмінною і має за мету зміцнення позицій України на полі бою, а також у переговорах. Він також зазначив, що адміністрація використає всі ресурси, виділені Конгресом, для військової допомоги Україні до завершення терміну Байдена.

"Коли президент Зеленський був тут у Вашингтоні кілька місяців тому, Президент Байден запевнив, що ми витратимо всі ресурси, які були надані нам Конгресом, вчасно та в повному обсязі. Це означає, що до 20 січня ми надішлемо Україні весь обсяг ресурсів та допомоги, який Конгрес санкціонував. І, звісно, ​​у президента Байдена буде можливість протягом наступних 70 днів донести до Конгресу та нової адміністрації, що Сполучені Штати не повинні залишати Україну, що відхід з України означатиме велику нестабільність у Європі", – підкреслив Салліван.

Салліван відмовився обговорювати деталі можливих законодавчих ініціатив щодо фінансування цих заходів.

"Президент Байден буде доводити, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза для України залишиться незалежно від того, що саме відбувається на полі бою або за столом переговорів", – зауважив радник президента США з нацбезпеки.

Нагадаємо, що Захід готовий покласти на Трампа відповідальність за "брудну угоду" стосовно України. Західні країни потай тішаться, що Трамп позбавить їх відповідальності за Україну, вважає оглядач видання Макс Гастінгс.