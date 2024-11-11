В Германии готовили теракт на Рождество — арестован подросток

На севере Германии арестовали 17-летнего подростка, который, вероятно, готовил теракт — он должен совершить наезд на людей грузовиком.

Об этом говорится в сообщении dw со ссылкой на немецкие СМИ и прокуратуру города Фленсбург земли Шлезвиг-Гольштейн.

По данным СМИ, подростка был арестован еще вечером 6 ноября в городе Эльмсхорн. Стало известно, что он гражданин Германии турецкого происхождения. Также источники раскрыли подробности его намерений.

Теракт должен произойти на одной из рождественских ярмарок.

Представитель прокуратуры Фленсбурга Бернд Винтерфельдт подтвердил арест, сообщив, что подростка подозревают в "подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству", а также в сговоре с целью убийства.

Напомним, ранее стало известно, что россияне чуть не совершили теракты на самолетах из Европы в США и Канаду.

Западные СМИ сообщили, что в качестве инструмента злоумышленники избрали логистическую компанию DHL в Германии и Великобритании.

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