Теракт на авиазаводе в столице Турции: 5 погибших и более 20 раненых

Во время перестрелки были обезврежены два террориста — мужчина и женщина.

В результате теракта, совершенного в среду, 23 октября, на стратегическом авиазаводе Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) в столице Турции Анкари, погибли по меньшей мере 5 человек, а 22 человека были ранены.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая.

По его словам, общее количество раненых составляет 22 человека, трое из которых не нуждались в госпитализации и уже выписаны из больницы. Еще 5 человек погибли.

Турецкий министр также добавил, что во время перестрелки были обезврежены два террориста — мужчина и женщина.

Ранее мужчина попал на видео камеры наблюдения. Его изображения публикуют в соцсетях.

Террорист попал на запись камер видеонаблюдения / Фото: из соцсетей

Личности террористов пока не выяснены, ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

Однако Али Ерликай предположил, что исполнители сегодняшнего нападения "вероятнее всего" были членами курдской воинственной террористической группы РПК (Рабочая партия Курдистана).

Чем занимается РПК

Рабочая партия Курдистана борется за автономию на юго-востоке Турции с 1980-х годов – за это время погибли десятки тысяч человек.

Турция и ее западные союзники считают РПК террористической группой.

Сегодняшнее нападение на оборонный объект в Анкаре произошло через день после того, как лидер ультраправой националистической партии Турции, являющейся союзником Эрдогана, высказал мнение о возможности условно-досрочного освобождения заключенного лидера РПК Абдуллы Оджалана, если он откажется от насилия и распустит свою организацию.

Что известно о месте теракта

Аэрокосмическая компания TUSAŞ разрабатывает и производит гражданские и военные самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие оборонные и космические системы.

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Это включает в себя изготовление истребителей F-16 по лицензии США.

Это делает его одним из самых крупных производителей оборонной промышленности в Турции.

Вице-президент страны Джевдет Йылмаз заявил, что целью атаки был удар по "достижениям Турции в оборонной промышленности".

Напомним, в столице Турции в городе Анкаре произошел взрыв перед зданием аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ). После этого на месте теракта раздались выстрелы.

Теракт в Турции: смертник взорвал себя возле компании, модернизирующей F-16!

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