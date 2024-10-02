Эрдоган заявил, что Турция может стать следующей целью Израиля

Турецкий лидер обвинил Израиль в попытках распространить конфликт.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли".
Об этом он заявил на церемонии открытия 3-го законодательного года 28-го созыва Великого национального собрания Турции, пишет TRT.
Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт. По его словам, проводя военную операцию в Газе и совершая удары по территории Ливана, "Израиль предпринимает различные провокационные действия, чтобы привлечь другие страны региона к конфликту".
"Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взгляд израильская администрация, оперируя обманчивой идеей "земли обетованной". Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровью и разжиревшая от оккупации", — заявил турецкий лидер.
Эрдоган предостерег Тель-Авив от дальнейшей эскалации и предупредил о последствиях возможной наземной операции в Ливане. По его словам, "последствия сухопутной операции в Ливане не будут похожи на прошлые оккупации".
"Агрессия Израиля касается и Турции. Мы будем противостоять этому государственному терроризму всеми доступными средствами ради нашей Родины, нашего народа и нашей независимости", — подчеркнул Эрдоган.
Как сообщалось, израильские военные снова атаковали Бейрут. ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам "Хезболлы" в Бейруте.
Читайте также:
- Что будет, когда Израиль достигнет своих целей в операции в Ливане: эксперт ответил
- Иран готовится к нападению на Израиль: в NYT сказали, когда это произойдет
- Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту.