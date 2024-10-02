Израильские военные снова атаковали Бейрут

Атака ориентирована на террористические объекты неприятеля.
ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам "Хезболлы" в Бейруте.
Об этом израильская армия заявила в сообщении в соцсетях.
"Следите за подробностями", — добавили они.
Напомним, что Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту.
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