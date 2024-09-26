Эрдоган назвал единственный способ завершить войну в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что только путем дипломатических переговоров можно завершить войну, которую Россия развязала в Украине. При этом он выразил готовность к участию во втором Саммите мира, который инициирует Украина.

Об этом турецкий лидер говорил в четверг, 26 сентября, в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке во время визита в США, передает агентство Anadolu.

"Мы заявили о готовности участвовать в такой конференции. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан и разведывательные службы будут поддерживать связь с украинской стороной. Турция стремится стать частью процесса, который приведет к установлению мира в регионе", – подчеркнул Эрдоган.

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При этом турецкий президент не ответил, возможно ли проведение второго Саммита мира в Турции, отметив лишь, что Анкара активно поддерживает идею справедливого мира между Украиной и Россией. Также он добавил, что Турция является одной из стран, наиболее заинтересованных в установлении мира.

"Мы не боимся брать на себя ответственность и активно работаем над установлением мира. Только через дипломатию и диалог можно завершить этот конфликт. К сожалению, сейчас мы пока не близки к этому. Но наши связи как с Украиной, так и с Россией – наш большой плюс на пути к миру”, – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке заявил, что его страна будет увеличивать поддержку усилий по прекращению войны России против Украины путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

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