Ердоган назвав єдиний спосіб завершити війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що тільки шляхом дипломатичних переговорів можна завершити війну, яку Росія розв’язала в Україні. Водночас він висловив готовність до участі у другому Саміті миру, який ініціює Україна.

Про це турецький лідер говорив у четвер, 26 вересня, під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку під час візиту до США, передає агентство Anadolu.

“Ми заявили про готовність брати участь у такій конференції. Наш міністр закордонних справ Хакан Фідан та розвідувальні служби підтримуватимуть зв'язок з українською стороною. Туреччина прагне стати частиною процесу, який призведе до встановлення миру в регіоні”, – наголосив Ердоган.

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Водночас турецький президент не відповів, чи можливе проведення другого Саміту миру в Туреччині, зауваживши лише, що Анкара активно підтримує ідею справедливого миру між Україною та Росією. Також він додав, що Туреччина є однією з країн, які найбільш зацікавлені у встановленні миру.

“Ми не боїмося брати на себе відповідальність та активно працюємо над встановленням миру. Тільки через дипломатію та діалог можна завершити цей конфлікт. На жаль, зараз ми поки що не близькі до цього. Але наші зв'язки як з Україною, так і з Росією – це наш великий плюс на шляху до миру”, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку заявив, що його країна збільшуватиме підтримку зусиль для припинення війни Росії проти України шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності й суверенітету України.

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