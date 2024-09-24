Ердоган зробив заяву про припинення війни і підтримав територіальну цілісність України

Туреччина збільшуватиме підтримку зусиль для припинення війни Росії проти України шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України, а також продовжуватиме ретельно виконувати положення конвенції Монтре.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Укрінформ".

“Закінчується третій рік війни в Україні, ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру. Оскільки гонка озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України”, - сказав голова Туреччини.

Він запевнив, що його країна продовжуватиме ретельно виконувати положення конвенції Монтре.

Ердоган також зазначив, що ООН діє неефективно та закликав до реформування організації, зокрема Радбезу ООН.

"Зі створенням ООН сподівання на глобальну стабільність, мир і справедливість знову розквітли, а надії на мир відродилися. Проте ми з жалем спостерігаємо, що в останні роки ООН насилу виконує свою місію засновника і поступово перетворюється на недіючу, громіздку та інертну структуру. Цінності, представлені принципом "світ більший п'яти" (постійних членів РБ ООН - ред.), сьогодні нам потрібні все більше і більше”, - сказав Ердоган.

Нагадаємо, зокрема, в 19 статті конвенції Монтре йдеться про те, що під час війни, коли Туреччина не є стороною конфлікту, військові кораблі користуються правом повної свободи проходу і судноплавства у протоках. Проте військові судна держав, що воюють, не мають права проходити через протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування статті 25 цієї аонвенції, а також у разі надання допомоги державі, яка є жертвою агресії.

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