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Пентагон объявил, что вошло в новый пакет помощи США

Пентагон объявил, что вошло в новый пакет помощи США

Пентагон обнародовал перечень вооружения для Украины / Фото: Associated Press

Помощь предусматривает дополнительные ПВО, беспилотные авиационные системы и боеприпасы класса "воздух-земля".

Пентагон обнародовал перечень вооружения, что содержит новый пакет помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

Пакет безопасности помощи Украине предусматривает выделение дополнительных 2,4 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), что обеспечит государство дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами и боеприпасами класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

Содержащий пакет помощи от США

  • боеприпасы и поддержка украинских систем противовоздушной обороны;
  • боеприпасы класса «воздух-земля»;
  • БПЛА и компоненты по поддержке украинского производства БПЛА;
  • оборудование для борьбы с БПЛА;
  • беспилотные надводные суда;
  • средства защищенной связи;
  • оборудование и материально-технические средства поддержки украинского производства боеприпасов;
  • запасные части, а также другое вспомогательное оборудование.

Напомним, в Белом доме 26 сентября началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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