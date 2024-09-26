Пентагон объявил, что вошло в новый пакет помощи США

Пентагон обнародовал перечень вооружения, что содержит новый пакет помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

Пакет безопасности помощи Украине предусматривает выделение дополнительных 2,4 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), что обеспечит государство дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами и боеприпасами класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

Содержащий пакет помощи от США

боеприпасы и поддержка украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы класса «воздух-земля»;

БПЛА и компоненты по поддержке украинского производства БПЛА;

оборудование для борьбы с БПЛА;

беспилотные надводные суда;

средства защищенной связи;

оборудование и материально-технические средства поддержки украинского производства боеприпасов;

запасные части, а также другое вспомогательное оборудование.

Напомним, в Белом доме 26 сентября началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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