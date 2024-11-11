Умер боксер Вячеслав Узелков: как отреагировала его семья

В 45 лет скончался знаменитый украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков. У него были проблемы с сердцем, и в соцсетях активно рассказывал о своем восстановлении после сложной операции.

Чем украинцам запомнился Узелков и как на его смерть отреагировала семья, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Прощание с Вячеславом Узелковым

11 ноября в Виннице прощались с украинским боксером Вячеславом Узелковым, умершим 9 ноября из-за тяжелой болезни.

Прощание со спортсменом прошло в одном из винницких поминальных центров. На прощание с Вячеславом пришли его друзья, близкие и почитатели. Также пришли его дети от экс-дружины Марины Боржемской — Роберт и Оливия, с которыми у него были достаточно напряженные отношения. Также была и мама спортсмена, с которой Узелков много лет не общался. Сначала о смерти Узелкова сообщили в Украинской федерации бокса. Но не уточняли, что произошло. Впоследствии смерть папы подтвердил и его сын Роберт, долгое время не общавшийся с отцом и бывшая жена Марина Боржемская.

Тяжело болел

Сам Вячеслав еще с января 2024 года в социальных сетях начал рассказывать о своих проблемах со здоровьем, возникших в результате профессионального спорта. В частности, в апреле у украинского боксера была операция на сердце. Тогда в своем Instagram Узелков написал, что у него «новое сердце» и это была не единственная операция спортсмена за этот год. Спортсмену диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и ноги гангрены. Он даже две недели провел в коме. Узелков отмечал, что одна операция состоялась в Виннице, вторая у Шалимова, где ему не спасли ни одного сосуда, и три операции подряд в институте сердца. То есть, за почти 3 месяца спортсмен перенес 5 операций и неделю под наркозом.

Боксерская карьера

Но напомним, что Узелков снискал славу как на боксерском ринге, так и за его пределами. В 2013 году Узелков стал Интернациональным чемпионом по версии IBO.

12 апреля 2014 года Узелков провел последний в карьере бой. Всего Узелков провел на профессиональном ринге 34 поединка, одержал 30 побед (19 – нокаутом) и потерпел четыре поражения. После бокса Узелков попробовал себя в роли актера, телеведущего, в частности, снимался в проекте «Украина имеет талант», а впоследствии со своей женой снимался в передаче «Взвешенные и счастливые».

Узелков и политика

А уже через несколько лет Узелков направился к политике, в 2020-м он баллотировался в мэры Винницы от партии запрещенной ныне партии «ОПЗЖ», но проиграл выборы, набрав лишь 4% голосов. Кстати, пережил инсульт боксер еще в 2012 году.

Последние посты в соцсети

Он долго боролся, но болезнь оказалась сильнее. А еще в октябре он общался с подписчиками и даже писал. Вот например 11 октября Узелков "запостил" фотографию собаки, а в описании обратился к тем, кто добавлялся к нему в друзья на Facebook. Боксер заявил, что удаляет всех, кто никак не реагирует на его публикацию.

"Этот пост о том, что у меня много будто друзей, в Facebook. Но, я удаляю всех, кто ни разу, ни одного брани, ни одного комментария не оставил под постами. Зачем вы проситесь в друзья? Просто примите мой выбор и идите на. .й".

Планировал вернуться к работе

Кроме этого, в сентябре вышло последнее видео с Узелковым. Тогда он анонсировал свой проект – фитнес-тренер планировал возвращаться к работе после операции и восстановления.

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На семью Узелкова посыпалась критика

Но планы разрушились. А вот на его семью: бывшую жену и детей уже после смерти Узелкова посыпалось немало критики. 15-летний Роберт, несмотря на тяжелый момент, решил не терпеть этого и пристыдил хейтеров. Он признал, что действительно между ними с отцом были напряженные отношения. Однако когда Узелков попал в больницу и когда у него возникли проблемы с сердцем, сын пытался быть рядом и поддерживал его, как мог. Несмотря на их сложные отношения, Роберт все равно тяжело переживает потерю отца.

"За последние два дня я еще никогда в своей жизни не чувствовал подобного: смерть отца и волна хейта в мою сторону и в сторону моей мамы. Люди, вы не понимаете, что у нас были сложные отношения. Да, я отрекся от него, и это моя ответственность, перекладывать на кого-то я не буду – это было зрелое, взвешенное решение, вызванное многими событиями. Но когда он попал в больницу, я был рядом. его, как мог, писал ему".

Сын боксера ответил хейтерам

Сын Узелкова также отметил, что несмотря на непростые отношения, он хочет оставить в памяти только теплые воспоминания об отце. Впрочем, ему досадно, что в момент горя пользователи позволяют себе писать комментарии с критикой вместо того, чтобы поддержать.

"Что не было сделано и что не было сказано — я хочу оставить о своем папе только самые теплые воспоминания. В моих словах нет лицемерия, и я разбит горем из-за того, что произошло, если до вас это не доходит. Честно говоря, читать столько гадких сообщений, написанных мне, обидно. Даже когда умирает человек, у людей не включается мозг, чтобы понять, что в этот момент можно и не писать хейт.

Марина Боржемская о смерти эксчеловика Вячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Громкий разрыв

Когда-то за громким разводом Вячеслава и Марины наблюдала вся страна.

В 1999 году Вячеслав Узелков женился на фитнес-тренерке Марине Боржемской. В этом браке у них родилось двое детей: дочь Оливия и сын Роберт. Несколько лет назад они объявили о разводе, заявив, что в их отношениях был ряд нерешенных проблем. В сети сплетничали, что боксер якобы изменял избраннице, но она говорила, что "за руку его на этом не ловила". Вместе с тем Боржемская не спешила делиться подробностями разрыва, а только унесла детей и переехала жить к своим родителям. Позже Марина раскрыла детали расставания. Их разрыв был довольно скандальный, ведь тренер заблокировала боксера в соцсетях и начала избегать общения с ним, так же, как и его дети. Сам спортсмен говорил о том, что отправлял подарки сыну и дочери.

Также Боржемская говорила, что Вячеслав часто демонстрировал неосторожность в общении и был резким. Он не скрывал своего непростого характера, а в браке часто проявлял ревность, что в значительной степени и стало причиной развода.

Марина Боржемская с детьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Что рассказала бывшая супруга Узелкова?

В августе прошлого года Боржемская дала интервью Маше Ефросининой, где подробно рассказала о разводе с Узелковым. Она говорила, что дочери и сыну пришлось увидеть много неприятных моментов в этом браке, но при этом поблагодарила боксера за детей. В другом интервью Марина рассказала, что испытала моральный абьюз и манипуляции со стороны Вячеслава.

Окончательное решение разойтись она приняла уже после рождения сына, когда поняла, что готова начать жизнь заново. В 2021 году Узелков принимал участие в программе "Женитьба вслепую", где его партнершей стала Юлия Черницкая. Романтические отношения между ними не сложились, поскольку Узелков, уже находясь на проекте, понял, что любит Марину и хочет ее вернуть.

Но уже в декабре прошлого года Вячеслав Узелков сообщил о помолвке и изменил статус в Facebook с "холостой" на "помолвленный". Он также написал романтический пост: "Наконец-то мы это сделали, мы вместе до конца". Однако звезда практически ничего не рассказывала о своей избраннице, только делилась несколькими фото, где можно было увидеть ее руку. Известно было только и то, что ей больше 30 лет, и они были знакомы давно. За несколько месяцев до смерти Узелкова, в августе этого года, сын боксера Роберт публично отрекся отца, сделав резкое заявление в соцсетях.

"Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников — это нормально для него. Обзывать меня — тоже нормально, и даже обзывать друзей моей семьи — тоже нормально. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда делал зло, о том, что меня не пускают к нему. мне принес. Надеюсь, что люди, которые увидят этот пост и поддержали его, опомнятся...».

Реакция спортсмена

После резкой критики сына Узелков обращался к тем, "кому тяжело жить", а также признавался, что в его жизни есть любовь. Пожелал другим любовь, и посвятил своей избраннице пост, который после того как она вытащила его из того мира, его сердце — теперь ее. После смерти Узелкова многие выразили соболезнования родным. В частности, пост написал мэр Киева Виталий Кличко, высказался и ведущий Слава Демин, у которого с Вячеславом был конфликт. Он честно рассказал, что у него были непростые отношения с боксером. По словам ведущего, фитнес-тренер носил непростой характер. Об этом ходило немало слухов, а сам Слава "нарвался" на конфликт со спортсменом после того, как взял интервью у Марины Боржемской – его бывшей жены.

Вячеслав был сложным. Мне не один человек рассказывал о его сложном характере и странном поведении. Он и обо мне писал неприятные вещи и откровенно угрожал лично после нашего интервью с его бывшей супругой. Но я никогда это не выносил вообще, потому что понимал, что это говорит не Вячеслав, а его раненая душа. Мне казалось, что он боролся сам с собой долгий период, считая весь мир против него. В таком случае я всегда говорю: если тебе кажется, что весь мир против тебя, то может стоит со стороны посмотреть на себя? Ибо так можно бороться всю жизнь, а она (как оказывается) короткая и непредсказуемая...

Напомним, известный украинский боксер Вячеслав Узелков скончался 9 ноября. Ранее ему поставили диагноз тромб в сердце, тромб в аорте и ноги гангрены. Затем он перенес сложную операцию на сердце и проходил реабилитацию.

Известно, что Узелков имел титулы WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

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