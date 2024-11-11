Вячеслава Узелкова похоронили в Виннице

Украинского боксера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября, похоронили.

Церемония прощания со спортсменом состоялась на его малой родине – в Виннице. С 9:30 утра до 11:00 с боксером прощались родные, близкие и друзья в одном из местных поминальных центров. На процессии были замечены сын Роберт и дочь Оливия Узелкова от брака с тренером Мариной Боржемской. Также присутствовала мать боксера.

Вячеслава Узелкова похоронили / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

После церемонии прощания Вячеслава Узелкова похоронили на местном кладбище в Виннице. Фото с церемонии прощания с боксером опубликовало винницкое издание "Вин Тайм" в Facebook.

Вячеслава Узелкова похоронили / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Вячеслава Узелкова похоронили / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Отметим, что жизнь Вячеслава Узелкова оборвалась 9 ноября. Боксеру было 45 лет. Причина смерти пока что неизвестна. Однако у спортсмена были серьезные проблемы со здоровьем. В конце марта ему был диагностирован тромб в сердце и аорте, а также гангрена ноги. Наконец, боксеру сделали операцию на сердце. Последние месяцы жизни он находился в Виннице, где восстанавливался после хирургического вмешательства.

Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, чем при жизни прославился Вячеслав Узелков, каких успехов в спорте добился и чем занимался после завершения карьеры боксера.

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