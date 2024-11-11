Евгений Клопотенко ошеломил, сколько стоит заказать ужин от него

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко ошеломил суммой, которую придется заплатить за ужин от него.

В частности, обычно кулинар не берется за частные заказы. Однако время от времени Клопотенко заказывают на корпоративы, где он будет демонстрировать мастер-класс по приготовлению еды. Желающим заказать повара с выступлением на корпоратив придется заплатить 8 тысяч долларов.

"Я обычно корпоративы не делаю, это крайне редко. Я их делал, пожалуй, три раза в жизни. Если зовут меня на мастер-класс, выступить на корпоративе, то где-то 8 тысяч долларов это стоит", — рассказал кулинар для "Люкс ФМ" ".

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Также у Евгения Клопотенко можно заказать приватный ужин. К слову, повар тоже редко берется за подобные заказы. Тем не менее, заказчику это обойдется также в 8 тысяч долларов.

"Если кому-то приготовить... Я обычно не готовлю, но если очень сильно люди просят. Если это чье-то личное желание... Ну, это бывает, возможно, раз в год. Возможно, раз в два года. Это тоже стоит 8 тысяч долларов", — добавил Евгений.

Однако если это касается страны, например, приготовить для зарубежных звезд, политиков, дипломатов, то повар за это средства не берет: "Для государства это бесплатно!".

Евгений Клопотенко

Напомним, ранее Евгений Клопотенко откровенно заговорил о личной жизни. Кулинар признался, были ли у него романы с мужчинами.

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