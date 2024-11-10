Вячеслав Узелков умер: где и когда состоится прощание с боксером

Стало известно, когда и где состоится прощание с украинским боксером Вячеславом Узелковым, который умер 9 ноября.

В последний путь спортсмена проведут в понедельник, 11 ноября, о чем сообщили в Федерации бокса Украины в Instagram. Прощание с Вячеславом Узелковым состоится в городе Винница, где проживал боксер. Желающие провести боксера в последний путь должны прийти в 9:00 к центру ритуальных услуг "Реквием".

"Прощание с Вячеславом Узелковым состоится 11.11.2024 в 9:00 в "Реквием", — говорится в сообщении Федерации бокса Украины.

Вячеслав Узелков

Отметим, Вячеслава Узелкова не стало 9 ноября. Спортсмен умер в возрасте 45 лет. Точной причины смерти пока что не сообщают. Однако в Узелкова были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с сердцем. В конце марта у боксера диагностировали тромб в сердце и аорте, а также гангрену ноги. Впоследствии ему сделали операцию. Боксер находился на реабилитации. Однако 9 ноября сердце спортсмена не выдержало и остановилось.

Бывшая жена боксера Марина Боржемская, с которой он со скандалом развелся и не общался, отреагировала на печальную новость. Тренерша почтила память экс-мужа.

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