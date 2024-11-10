В'ячеслав Узелков помер: де і коли відбудеться прощання з боксером

Стало відомо, коли та де відбудеться прощання з українським боксером В'ячеславом Узелковим, який помер 9 листопада.

Так, в останню путь спортсмена проведуть у понеділок, 11 листопада, про що повідомили у Федерації боксу України в Instagram. Прощання з В'ячеславом Узелковим відбудеться в місті Вінниця, де боксер проживав. Охочі провести боксера в останню путь мають прийти о 9:00 до центру ритуальних послуг "Реквієм".

"Прощання з В'ячеславом Узелковим відбудеться 11.11.2024 на 9:00 у "Реквієм", - йдеться в повідомленні Федерації боксу України.

В'ячеслав Узелков

Зазначимо, В'ячеслава Узелкова не стало 9 листопада. Спортсмен помер у віці 45 років. Точної причини смерті наразі не повідомляють. Однак Узелков мав серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема з серцем. Наприкінці березня у боксера діагностували тромб у серці та аорті, а також гангрену ноги. Згодом йому зробили операцію. Боксер перебував на реабілітації. Однак 9 листопада серце спортсмена не витримало та зупинилося.

Колишня дружина боксера Марина Боржемська, з якою він зі скандалом розлучився та не спілкувався, відреагувала на сумну звістку. Тренерка вшанувала пам'ять ексчоловіка.

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