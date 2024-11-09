Помер відомий український боксер В'ячеслав Узелков

Нещодавно йому зробили операцію на серці.

Відомий український боксер В’ячеслав Узелков помер на 46-му році життя.

Трагічну новину повідомив колишній очільник Федерації боксу України Володимир Продивус.

"З глибоким болем сприйняв новину про втрату нашого друга та колеги В'ячеслава Узелкова

Сьогодні український бокс зазнав непоправної втрати. В’ячеслав був не лише талановитим спортсменом і чемпіоном, а й людиною великого серця, який завжди віддавав себе повністю своїй справі.

Його жагу до перемоги, силу духу і неймовірну харизму важко забути. В'ячеслав став натхненням для багатьох молодих боксерів і завжди залишався вірним українському спорту.

Світла пам'ять тобі, Славо", – йдеться в дописі.

Наприкінці березня боксеру діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні він переніс складну операцію на серці та проходив реабілітацію.

Серед найвищих досягнень Узелкова титули WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі.

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