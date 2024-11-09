Умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков

Недавно ему была сделана операция на сердце.

Известный украинский боксер Вячеслав Узелков умер на 46-м году жизни.

Трагическую новость сообщил бывший глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

"С глубокой болью воспринял новость о потере нашего друга и коллеги Вячеслава Узелкова

Сегодня украинский бокс понес непоправимую потерю. Вячеслав был не только талантливым спортсменом и чемпионом, но и человеком большого сердца, всегда отдавал себя полностью своему делу.

Его жажду к победе, силу духа и невероятную харизму трудно забыть. Вячеслав стал вдохновением для многих молодых боксеров и всегда оставался верен украинскому спорту.

Светлая память тебе, Слава", – говорится в сообщении.

В конце марта боксеру диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле он перенес сложную операцию на сердце и проходил реабилитацию.

Среди самых высоких достижений Узелкова титулы WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

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